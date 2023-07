Chiariello: “Se Osimhen resta il Napoli è ancora la favorita per lo scudetto”

Umberto Chiariello, direttore di Radio Napoli Centrale, è intervenuto durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio” parlando del Napoli, di Osimhen e di Kvaratskhelia. Secondo Chiariello, date le varie modifiche negli altri club, se il capocannoniere dovesse rimanere gli azzurri sarebbero i favoriti per il prossimo campionato.

Ecco le sue parole: “I giocatori della Serie A più appetibili all’estero sono Osimhen, Kvara, Vlahovic, Lautaro, Milinkovic-Savic e Dybala. Milinkovic Savic è andato via, Vlahovic è destinato ad andare via, Dybala non lo vuole nessuno. Aveva una clausola talmente bassa che doveva esserci una corsa su di lui, invece non l’ha voluto nessuno, resta a Roma senza particolari richieste. Chi sono gli uomini d’oro? Lautaro Martinez che rimane all’Inter, Kvicha e Victor. E se il Napoli conserva, come pare, il capocannoniere del campionato, perché non pensare che il Napoli che annovera 2 dei 3 giocatori più importanti della Serie A, campione in carica, con entusiasmo alle spalle, che possa riscrivere la storia dati gli scatafasci degli altri? Va detto che il Milan sta prendendo dei giocatori bravi, ma va assemblata, la Juve è magmatica, la Roma non ha un centravanti e l’Inter così favorita, ma di cosa che ha perso Lukaku, Dzeko, Brozovic, Onana, Bellanova, D’Ambrosio e Gagliardini? A noi non può che far piacere, navigare a fari spenti è utile, ma se Garcia rispetta la sua fama e segue le orme di Spalletti, siamo sicuri che il Napoli non possa ripetere una fuga clamorosa anche se non così potente come quella dell’anno scorso?“.