Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli vuole chiudere per Elia Caprile del Bari. Portiere classe 2001, Caprile viene da un’ottima stagione in Serie B dove è arrivato ad un passo dalla promozione in Serie A sfumata all’ultimo secondo contro il Cagliari. Il piano di ADL è quello di rilevare il suo cartellino dal Bari per poi girarlo in prestito all’Empoli, orfana di un portiere dopo la cessione di Vicario. Non c’è però ancora accordo col giocatore e si tratta sull’ingaggio.