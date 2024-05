KKN – De Laurentiis non prenderà parte al restyling dello stadio Maradona. I dettagli

Aurelio De Laurentiis non prenderà parte al restyling dello stadio Diego Armando Maradona. Lo svela il giornalista Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi del Napoli infatti, il presidente ha rivelato di non aver più intenzione di realizzare un impianto a Bagnoli, puntando alla ristrutturazione dello stadio attuale. A queste operazioni però, non prenderà parte poiché, stando a quanto riferito dal collega, è il Comune che si sta interfacciando con il Governo. Ci sono fitti contatti con i Ministri Fitto, Giorgetti e Abodi per far sì che il Maradona sia pronto per Euro 2032. Sono previsti degli aiuti al comune, come varie agevolazioni fiscali.