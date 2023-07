CdS – Karlsson, c’è una controindicazione

Il Napoli segue Jesper Karlsson dell’Az Alkmaar. L’esterno destro potrebbe arrivare a Napoli soltanto in caso di partenza di uno fra Lozano e Politano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare che la compagna dello svedese abbia postato una storia su Instagram da Positano prima di partire per la Grecia. Non sono poche le voci che affermano ci siano stati dei contatti fra il Napoli e il calciatore. Ci sarebbe, però, una controindicazione: Karlsson è un esterno destro, ma ama giocare più che altro a sinistra con il piede invertito come Kvara.