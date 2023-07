Ufficiale – Obiettivi Napoli, Faraoni regolarmente convocato per il ritiro col Verona

Dopo la salvezza conquistata nello spareggio salvezza con lo Spezia, il Verona è pronto a tornare a lavoro per preparare la prossima stagione. L’allenatore Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per il ritiro San Martino di Castrozza dove risulta regolarmente presente Faraoni, obiettivo molto caldo del Napoli per la fascia destra.

Ecco la lista completa:

Portieri: Berardi, Chiesa, Montipo, Perilli.

Difensori: Amione, Cabal, Ceccherini, Dawidowicz, Coppola, Doig, Faraoni, Magnani, Ghilardi.

Centrocampisti: Duda, Hongla, Terracciano, Joselito.

Attaccanti: Braaf, Cissè, Diao, Djuric, Kallon, Lasagna, Mboula, Ngonge.