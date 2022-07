Diallo – Napoli: ecco la verità

Il Napoli è a lavoro per rimpiazzare il buco lasciato dalla partenza di Kalidou Koulibaly.

Sembrava molto vicino l’accordo con il Fenerbahce per il centrale sudcoreano Kim ma si è intromesso il Rennes, complicando la trattativa.

Il Napoli dunque ha iniziato a guardarsi intorno e sembra che abbia messo gli occhi su Abdou Diallo, difensore francese in forza al Paris Saint-Germain. Il classe ’96 percepisce uno stipendio 5.4 milioni netti all’anno ma De Laurentiis, sfruttando il Decreto Crescita, riuscirà ad avere uno sconto importante.

Per il cartellino del giocatore bisogna trattare, data la distanza, per il momento abbastanza significativa, che c’è tra i due club.

Se la trattativa non dovesse andare in porto, il Napoli virerà su Eric Bailly, in uscita dal Manchester United.