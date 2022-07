Il Mattino- Broja- Napoli: ecco chi può aiutare

L’edizione odierna del ‘Mattino’ ha parlato di tutte le possibili piste che il Napoli sta valutando.

Tra queste vi è un accenno alla trattiva che porterebbe Armando Broja al Napoli, l’attaccante del Chelsea cerca una squadra ed il Napoli lo voleva inserire nell’ accordo per Koulibaly ma non è stato possibile.

L’albanese classe 2001 sembra aver incantato De Laurentiis che proverà a strapparlo dal club inglese, ad aiutarlo ci sarà Ramadani, agente di Koulibaly, che si trova a Londra in questo momento per concludere la trattativa del suo assistito e che quindi potrà svolgere, in un primo momento, il ruolo di intermediario tra Napoli e Chelsea per l’attaccante dei Blues.

Non resta che capire quando Petagna sarà ceduto e fino a quanto il Napoli può spingersi.