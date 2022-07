Petagna – Monza: ecco cosa non convince Giuntoli

Nei giorni scorsi i contatti tra il Monza e il Napoli per Andrea Petagna si erano intensificati e sembrava essere arrivati ad un accordo definitivo.

Come riportato nell’edizione odierna del ‘Mattino’, invece, ci sarebbe stata una frenata da parte della società azzurra a causa di una richiesta da parte del club brianzolo, infatti quest’ultimi vorrebbero l’attaccante in prestito con un riscatto obbligatorio solo in caso di permanenza in serie A.

Giuntoli, però, non vuole correre il rischio di ritrovarselo in rosa tra 12 mesi e chiede che l’obbligo scatti alla 20ª presenza.

Insomma, un piccolo braccio di ferro che verrà risolto nei prossimi giorni, data l’intenzione, sia da parte dei club che da parte del giocatore, di chiudere la trattativa.