La porta del Napoli non è stata ancora sistemata. Ospina è svincolato dallo scorso 30 giugno, Meret, dopo l’idea di metterlo titolare, sembra sul mercato per il mancato accordo per il rinnovo. Giuntoli stava lavorando dunque, su un colpo per la porta. Oltre ai nomi impossibili, per l’ingaggio come Navas e Kepa, si era optato per Maximiano, 23enne del Granada. Sull’estremo difensore portoghese c’era inizialmente la Roma ma successivamente la Lazio si era lanciata a capofitto per assicurarsi le sue prestazioni, vista la carenza dei biancocelesti tra i pali. Nelle ultime ore la società di Claudio Lotito, come riportato da Sky Sport, ha chiuso l’affare con gli spagnoli. La cifra per soddisfare la squadra della penisola iberica, tocca i 10 milioni. Nei prossimi i gironi le visite mediche, firme e ufficialità. Morale della favola, il Napoli si fa rubare un altro obiettivo di mercato dalla Lazio.