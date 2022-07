Sky – Mendes a lavoro per il trasferimento di Ronaldo, su di lui c’è il Napoli e non solo: il punto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sky Sport UK, anche quest’oggi Cristiano Ronaldo non si è presentato agli allenamenti col Manchester United. I “diavoli” sembrano ormai essersi arresi all’idea di lasciar partire l’asso portoghese ed è per questo che il suo agente, Jorge Mendes, ha intensificato i contatti con le squadre interessate al suo acquisto.

Su di lui c’è il Napoli ma non solo. Il desiderio di Ronaldo è quello di giocare la Champions League ed è per questo che ci sono diversi top club interessati all’acquisto dell’ex Real Madrid. La squadra più interessata, al momento, è il Chelsea che però ha già diverse trattative avviate e da dover definire. Mendes ha contattato anche Barcellona e Bayern Monaco, oltre al Napoli, ma al momento non ci sono stati segnali di estrema apertura da parte di queste squadre. Secondo Sky Sport UK infatti, bisognerà aspettare ancora diverse settimane per capire quale sarà il futuro del cinque volte vincitore del pallone d’oro.