CorrMezz – Meret verso il rinnovo: ora serve un secondo portiere

Alex Meret è vicino al rinnovo con il Napoli.

Ne ha parlato l’edizione quotidiana de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui sarebbero due i profili monitorati dal club azzurro per assicurare un vice di sicuro affidamento all’italiano: i contatti, infatti, sono stati avviati con Sirigu e Tatarusanu. Entrambi sono profili di esperienza che hanno fatto bene in Serie A e all’estero, acquistabili tra l’altro senza doversi svenare; al momento non c’è alcun tipo di novità in questa direzione ma dopo l’addio di Ospina è giunta l’ora di guardarsi attorno per regalare a Luciano Spalletti un altro nome importante per difendere i pali.