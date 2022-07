Da diversi giorni si parlava molto di Nicolò Casale, grande protagonista con il Verona nello scorso campionato. Diverse big si erano fatte avanti per ingaggiarlo al più presto, soprattutto Napoli e Lazio. Anche il Monza aveva sondato il territorio per il difensore scaligero ma la decisione del ragazzo è stata decisiva. La Lazio ha avuto la meglio su tutte, come riporta Sky Sport, con 7 milioni di euro più diversi bonus legati alle prestazioni del calciatore, ha chiuso l’affare in breve tempo. Le uniche cose che mancano per ufficializzare il giocatore sono le visite mediche e le firme con la nuova società. Quindi neanche il Monza con l’ambizioso progetto iniziato da Berlusconi e Galliani sono riusciti a distogliere il pensiero di Casale. Beffato il Napoli di ADL, il quale non ha mai definitivamente affondato il colpo.