Secondo quanto riportato in queste ore dalla Rai, il vertice di mercato tenutosi a Milano tra l’agente Fali Ramadani e la Juventus non avrebbe riguardato Kalidou Koulibaly. I bianconeri starebbero sì cercando un sostituto di De Ligt, che andrà via con ogni probabilità, ma la richiesta sarebbe stata per Milenkovic della Fiorentina, che peraltro interessa anche al Napoli.