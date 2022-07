Il Napoli si sta guardando intorno per un difensore in vista di una possibile uscita di Kalidou Koulibaly. Tra i vari nomi in lista c’è anche quello del coreano Min-jae Kim del Fenerbahce, che sembra piacere molto a Giuntoli. Su di lui, però, avrebbero messo gli occhi anche il Marsiglia e il Rennes.

Fonte: RMC Sport.