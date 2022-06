Agente Senesi: “Ottimo per sostituire Koulibaly”

L’agente FIFA Fabio Parisi è intervenuto ai microfoni di “Vikonos Web Radio/Tv” per parlare di Marcos Senesi, possibile obiettivo del Napoli qualora partisse KK. L’agente del difensore classe ’97 del Feyenoord ha parlato di questa ipotesi:“Koulibaly? Dipende dalle offerte che arriveranno al Napoli: se arriva quella giusta, il presidente De Laurentiis l’accetterà ed il giocatore sarà ceduto. Altrimenti resterà in azzurro fino alla scadenza. Un rinnovo? Anche qui, dipende dall’ingaggio. Senesi del Feyenoord sarebbe un’alternativa interessante? Direi di sì: il giocatore è forte, è stato certamente monitorato anche se non credo sia l’unico. Giuntoli e Micheli conoscono benissimo il mercato. Il Napoli comunque lo conosce, è giovane, argentino dal passaporto comunitario, anche se le botteghe olandesi sono un po’ care.”