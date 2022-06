Bargiggia fa chiarezza: “Le voci del litigio tra Anguissa e il Napoli sono false”

Negli ultimi giorni si stava spargendo una voce secondo la quale ci sarebbero dei problemi tra Andrè Frank Anguissa e la società del Napoli. A far circolare la notizia, è stato il giornalista Ivan Zazzaroni, che ne ha parlato in un articolo sul Corriere dello Sport.

Arrivano però le prime smentite da altri esperti del settore. Il giornalista Paolo Bargiggia infatti ne ha parlato ai microfoni di 1 Football Club. Ecco le sue parole sulla questione: “A me, non risulta nulla di tutto questo. Lungi da me voler mettere in discussione il lavoro dei miei colleghi, ma queste voci mi sono state smentite in toto“