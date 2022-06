Nella trasmissione “Marte Sport Live” a “Radio Marte” ha parlato il dirigente Enrico Fedele, secondo cui il Napoli non deve commettere determinati errori. Fedele tuona dicendo : “ Mertens per me può partire, io lo sostituirei con il Matador Cavani, non commetterei l’errore di scambiare Zielinski con Luis Alberto. Per giunta non farei mai e poi mai partire né Koulibaly né Ospina. Se lasci partire e vendi giocatori di questo calibro non riuscirai mai a vincere niente”. Dichiarazioni che poi si sono ingrossate sempre di più, perché ha aggiunto: “ Questo è l’anno su cui spendere tutto su giocatori che non andranno al Mondiale. Tra Bernardeschi e Politano preferisco Politano dal punto di vista tecnico, mentre da quello fisico vedo più preparato Bernardeschi”. Dunque il dirigente ha cercato di dare dei consigli alla dirigenza azzurra per regalare qualche emozione e gioia alla tifoseria.