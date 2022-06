Il contratto di Mertens scade il 30 giugno. Questo può essere un ostacolo per la permanenza in maglia azzurra, al contrario potrebbe rivelarsi un elemento di vitale importanza per le squadre che da anni cercano di accaparrarselo. Dalla Francia alla Spagna, dall’Inghilterra alla Germania, dalla Cina all’America, Dries “Ciro” Mertens ha estimatori da tutto il mondo. Con il Napoli, il belga non ha ancora trovato l’accordo definitivo e non ci sono certezze che questo accordo arrivi. La Lazio, grazie all’aiuto di Sarri, sembra essere la società più vicina a Mertens. Anche altre squadre però stanno cercando di intromettersi nell’affare. Una su tutti il Botafogo , che pone in cima alla sua lista Zahavi, nel caso non si concretizzasse , in alternativa vuole puntare su Mertens. Più di una suggestione questa che arriva dal Brasile, anche e soprattutto per Mertens, il quale comincia a guardarsi nei dintorni.