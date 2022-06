La situazione rinnovi in casa Napoli è più complicata del previsto. La società campana rischia di perdere dei tasselli fondamentali nello scacchiere di Spalletti. Mertens, Koulibaly, Ospina su tutti, ma in fondo al tunnel c’è da risolvere un altro caso: Fabian. Il calciatore spagnoli è stato a lungo un anello importantissimo e di collegamento tra difesa e attacco, mettendo a segno gol pesantissimi, ad esempio quello alla Lazio, nel finale di campionato ha vissuto una fase calante della stagione, attirando più volte critiche verso la sua figura, causa le prestazioni non sempre brillanti e equiparabili al suo talento. Il contratto che lega il Napoli a Fabian scade nel 2023, fattore da tenere d’occhio questo del contratto, poiché danneggia il valore del calciatore. Il centrocampista ha tanti estimatori, a partire dalla sua patria, la Spagna, con Barcellona e Real Madrid, da sempre interessate ma senza affondare decisamente il colpo. Negli ultimi giorni sono nati degli apprezzamenti dall’Inghilterra. Come riportato dal Sun, Arsenal e Newcastle sono fiduciose e pronte a concorrere per assicurarsi le prestazioni di Fabian.