Secondo quanto riportato dal noto portale tedesco Spox, il Napoli e la Lazio avrebbero messo nel mirino il difensore del Nizza: Flavius Daniliuc! Il centrale austriaco è un classe 2001 che ha collezionato ben 20 presenze nell’ultimo campionato francese. Gli azzurri cercano un profilo da far crescere per sostituire il non convincente Tuanzebe ed il calciatore, scuola Bayern Monaco, potrebbe fare proprio al caso della dirigenza partenopea.