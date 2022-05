Sky, Marchetti: “Il Napoli tiene d’occhio ben due prospetti del Bologna, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul mercato del Napoli. Queste le sue parole: “Gli azzurri faranno delle cessioni, qualcuna sarà sicuramente molto importante, ma non smantellerà la squadra! I calciatori più centrali andranno via solo per la giusta cifra, quindi è piuttosto improbabile che vengano ceduti tutti.

La dirigenza partenopea, al momento, segue con interesse due gioiellini del Bologna: Hickey e Svanberg! I due calciatori si sono messi in luce nell’ultima stagione ma il Napoli potrebbe virare su profili più pronti. Molto poi dipenderà anche dalla richiesta economica stabilita dai felsinei”.