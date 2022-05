Esplode l’Arechi al triplice fischio di Salernitana-Venezia che termina col punteggio di 2-1. Per la squadra granata in gol Bonazzoli dagli 11 metri e l’ex azzurro Simone Verdi che al 67’ col suo sinistro manda la palla in rete. Salernitana momentaneamente fuori dalla zona retrocessione con lo scontro diretto, e forse decisivo, col Cagliari, domenica. Venezia con un piede e mezzo in Serie B.