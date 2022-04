Sky Sport – Il Napoli con Ancelotti fu ad un passo da Federico Valverde: il retroscena

La redazione di Sky Sport ha svelato un interessantissimo retroscena datato 2019 quando, sulla panchina del Napoli sedeva Carlo Ancelotti. L’attuale tecnico del Real Madrid, in quell’estate, fece di tutto per portare all’ombra del Vesuvio un certo Federico Valverde. L’attuale stella del Real Madrid, all’epoca, era in prestito al Deportivo prima poi di tornare alle “merengues“. Secondo l’emittente satellitare, gli azzurri furono ad un passo dal suo acquisto prima di virare, poi definitivamente, su Fabian Ruiz.