L’ex allenatore del Napoli, Vincenzo Guerini, ha voluto ricordare Freddy Rincon in occasione della sua odierna scomparsa. A Radio Kiss Kiss Napoli il tecnico si è espresso così:

“Veniva dalla Colombia ed era la sua prima esperienza in Europa, era molto allegro e disponibile. Mai visto un calciatore così solare e desideroso di imparare, diventò subito amico di tutti. Poi sul lato tecnico non discuto, non per nulla passò al Real Madrid”.