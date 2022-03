Adnan Januzaj è tra i calciatori accostati al Napoli per sostituire Insigne. Il 27enne belga in forza alla Real Sociedad, ma con il contratto in scadenza a fine stagione, ha parlato del suo futuro dal ritiro della rispettiva nazionale. Queste le sue dichiarazioni: “Mertens? No, non ci ho parlato, adesso sono concentrato solo sulla Real. Conosco la mia situazione ma non bado alle voci, la decisione che prenderò alla fine interesserà me, la mia famiglia e il mio agente, Raiola”.