Ag. Zanoli: “Rientrerà a Napoli ma andrà via, ha bisogno di giocare”

Alessandro Moggi, intermediario e procuratore di diversi calciatori in Serie A, ha parlato a TMW di alcuni dei suoi assistiti tra cui Alessandro Zanoli: “Rientrerà al Napoli a fine stagione? Rientrerà senza dubbio, è un prestito secco. Il futuro però credo sia lontano da Napoli, che con l’arrivo di Mazzocchi ha definito la fascia destra con Di Lorenzo che è l’assoluto titolare e capitano. Zanoli ha bisogno di giocare e merita la possibilità di fare un campionato da titolare. Per me può essere il futuro del calcio italiano”.