La Juventus di nuovo nell’occhio del ciclone per quanto riguarda le accuse di falso in bilancio, la GDF di Torino ha eseguito diverse perquisizioni tra il capoluogo piemontese, Roma e Milano, lo riporta La Presse. Diverse informazioni e materiale informatico è finito nelle mani delle fiamme gialle, spuntano inoltre indagini su mensilità non incassate dai tesserati. Il settore plusvalenze resta sotto controllo da parte della Guardia Di Finanza, lo conferma anche la Gazzetta dello Sport.