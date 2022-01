Rai – Il Napoli pronto a sostituire Insigne, occhi su un gioiellino del River Plate: le ultime

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni della “Domenica Sportiva” per dire la sua sul dopo Insigne. Queste le sue parole: “Gli azzurri sono già alla ricerca del vice-Insigne! Tantissimi i nomi sul taccuino di Giuntoli ma solo uno sarà scelto pe sostituire il capitano azzurro. Dopo le smentite arrivate per Everton (Benfica) e Sinisterra (Feyernoord), tantissime voci portano ad un profilo del River Plate.

Si tratta infatti di Julian Alvarez, giovanissimo attaccante esterno seguito già da mezza Europa. Per lui l’interesse del Napoli, e non solo, è molto alto. Bisognerà fare i conti con la concorrenza dunque ma, in ogni caso, è un discorso che verrà ripreso a giugno“.