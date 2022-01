CdS – “Partita sporca contro la Samp: Lobotka è stato fondamentale…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli e sul match disputato ieri pomeriggio contro la Sampdoria di D’Aversa.

Il quotidiano parla si “partita sporca”, sottolineando quanto per la squadra partenopea sia stato difficile conquistare i tre punti. 70% di possesso palla, 22 conclusioni, ma il risultato finale è stato di 1-0. Una gara complicata, considerando le varie emergenze azzurre come l’assenza di Zielinski (positivo al Covid-19) e l’uscita dal campo di Insigne per infortunio.

Decisivo Petagna, migliore in campo per goal e gestione del gioco, così come Lobotka. A centrocampo, lo slovacco è riuscito a dare equilibrio alla squadra, non facendo rimpiangere la mancanza del suo collega polacco.