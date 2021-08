TS – Il Napoli valuta diversi profili per il centrocampo, pesano le richieste economiche

In attesa di capire se ci saranno altre cessioni, il Napoli inizia a pensare ai possibili nomi per il centrocampo. Oltre ad Amrabat, ci sono diverse opzioni secondo quanto riporta Tuttosport.

Il profilo più apprezzato per caratteristiche è quello di Denis Zakaria, valutato non meno di 20 milioni e per il quale il Borussia Monchengladbach non accetta soluzioni in prestito. C’è poi il nome di Mady Camara, guineano dell’Olympiacos, che potrebbe rientrare in uno scambio alla pari con Manolas che è desideroso di tornare in Grecia poichè gli mancano le figlie. Ma il presidente Marinakis chiede un conguaglio aggiuntivo di 10 milioni, e a questo punto l’attenzione del Napoli potrebbe spostarsi su calciatori per cui i rispettivi club potrebbero accettare la cessione in prestito senza obbligo di riscatto. Uno di questi è Zaydou Youssuf del Saint-Etienne: il Napoli sta spingendo affinchè il club francese accetti di cedere il suo mediano per un anno.