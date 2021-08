Tuttosport – Amrabat può essere il rinforzo per Spalletti, ma manca l’accordo sul prestito: il punto

Il mercato del Napoli pare essersi orientato verso l’obiettivo di acquistare un centrocampista. Con l’addio di Bakayoko, l’infortunio di Demme e il reparto a tre messo in campo da Luciano Spalletti, la società ritiene necessaria la ricerca di un rinforzo in quel ruolo. Diversi i nomi circolati in questi giorni (clicca qui per saperne di più), ma secondo l’edizione odierna di Tuttosport potrebbe essere Sofyan Amrabat della Fiorentina il giocatore da mettere a disposizione del mister. Ecco quanto scrive il quotidiano:

“Con l’acquisto di Torreira da parte della Fiorentina, la concorrenza per un posto da titolare nel centrocampo viola è aumentata. Su Amrabat il Napoli aveva messo gli occhi non più di un anno fa, seppur non sia il prediletto dal momento che fa fatica a giocare nel centrocampo a tre. La Fiorentina potrebbe accettare la cessione in prestito ma con obbligo di riscatto, opzione non gradita dal Napoli. L’accordo comune si può trovare con un obbligo condizionato al raggiungimento di alcuni obiettivi personali e di squadra”.