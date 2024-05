CorrSport apre su Conte: “All-in sul tecnico salentino, attesa svolta a giorni”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport racconta della posizione netta del Napoli sul prossimo allenatore: “Napoli vota Antonio, De Laurentiis punta tutto su Conte”, anche in virtù del no di Gian Piero Gasperini, che salvo sorprese dovrebbe proseguire il suo ciclo all’Atalanta. Cosa manca per arrivare all’allenatore salentino? Chiaramente l’ingaggio, con il quotidiano che chiarisce la distanza da colmare tra le parti: “Il profilo è top come il suo curriculum, e di conseguenza sono elevati anche i costi dell’operazione: 20 milioni lordi a stagione, dicevamo, compreso lo staff tecnico. De Laurentiis è orientato a offrirgli un ingaggio da 6 milioni (o poco più) e a pareggiare l’offerta autunnale, quando il Napoli era ancora in lizza per la Champions e per tutto, con un bonus legato proprio alla qualificazione alla regina delle coppe. Conte, invece, non vuole bonus e neanche clausole“.

Non bisogna poi dimenticare e sottovalutare le garanzie richieste dall’ex Juve sul piano tecnico: “Il progetto lo affascina ed è pronto ad accettare, però alle sue condizioni. La trattativa procede, i contatti sono continui: la svolta, in un senso o nell’altro, è attesa a breve”.