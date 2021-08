Tuttosport – Ounas può dire addio e spinge per un ritorno in Francia. La situazione

L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli in entrata e uscita. Come scritto da Raffaele Auriemma, solo con una cessione si può sbloccare un acquisto, che al momento sembra destinato ad essere quello di un centrocampista.

I due principali candidati a lasciare la causa sarebbero Adam Ounas e Andrea Petagna. L’addio più probabile è quello dell’algerino, che comunque piace molto a Luciano Spalletti; di contro, c’è la volontà da parte del calciatore di andare in una squadra che gli garantirebbe un minutaggio maggiore. Il Napoli lo lascerà partire per una cifra che non dovrebbe scendere al di sotto dei 13 milioni di euro, oppure in prestito se accetterà prima il rinnovo di contratto che scade nel 2023. Ounas vorrebbe tornare in Francia, dove ha già giocato con le maglie di Bordeaux e Nizza. Su di lui adesso c’è il Marsiglia, che è vicinissimo all’acquisto in prestito con diritto di riscatto. Ma come già detto bisogna che l’ex Crotone e Cagliari accetti il rinnovo, per evitare di ritrovarselo al ritorno dal prestito con un solo anno di contratto rimanente.

Dovesse saltare questa trattativa, allora Cristiano Giuntoli si metterà al lavoro per la cessione di Andrea Petagna, che avverrebbe non prima di domenica perchè l’attaccante può tornare utile a Spalletti contro il Genoa. Sull’ex Spal c’è la Sampdoria di D’Aversa, che lo vorrebbe in prestito annuale con diritto di riscatto.