RAI – Il Napoli blocca Contini: Ospina verso la cessione?

Ciro Venerato, esperto di mercato della RAI, ha fatto il punto sulla questione portieri a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha chiesto ancora qualche giorno al Crotone per Contini, perché vuole capire cosa accade coi due portieri titolari. C’è già una stretta di mano tra le parti, ma il club azzurro tentenna perché da un momento all’altro può arrivare un’offerta per David Ospina, e non vuole farsi trovare impreparato. Possibile che il procuratore del colombiano tra qualche giorno potrebbe presentarsi con un’offerta”.

“Contini doveva partire domattina per Crotone, dove lo aspettavano per le visite mediche. Il Napoli ha chiesto una settimana e oltre di tempo, evidentemente perché pensa, spera o crede, che dall’estero possa arrivare un’offerta per Ospina. L’Atalanta in passato ha smentito l’interesse per il portiere, tanto è vero che ha preso Juan Musso dall’Udinese. Il Napoli magari sta perdendo tempo e lo dà al Crotone la prossima settimana, staremo a vedere. Possibile sia arrivato qualche spiffero sul portiere colombiano ex Arsenal, dunque vuole aspettare per cedere Nikita Contini ai calabresi nei prossimi giorni“.

Per voi chi resterà in azzurro? Ospina o Contini?