UFFICIALE – Pordenone, annunciato l’acquisto di Folorunsho dal Napoli: i dettagli

Con un comunicato, il Pordenone ha reso ufficiale l’acquisto del centrocampista Michael Folorunsho dal Napoli. La formula del trasferimento è di un prestito secco fino a giugno 2022. Di seguito, il comunicato:

“Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista offensivo Michael Folorunsho. Il calciatore, classe ‘98, arriva dal Napoli in prestito fino a giugno 2022. Nella scorsa stagione Folorunsho – soprannominato “The Mask” per la sua tipica esultanza – è stato fra top player della Serie B: con la maglia della Reggina ha realizzato 6 reti (di cui 2 al Pordenone, una all’andata e una al ritorno), fornendo 3 assist. Un rendimento sempre altissimo, per un calciatore che fa di corsa, fisicità e tecnica le sue doti migliori insieme alla grande abilità (e propensione) negli inserimenti. Può giocare in tutti i ruoli di centrocampo e attacco. Prima dell’esperienza con la Reggina il nuovo calciatore neroverde, cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha vestito le maglie di Bari e Virtus Francavilla. Folorunsho vestirà la maglia numero 90.”