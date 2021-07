Mpasinaktu: “Zakaria perfetto per il Napoli di Spalletti! Mandava? Obiettivo complicato, vi spiego”

Il noto direttore sportivo, Malu Mpasinkatu, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato in entrata degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Mandava è stato ed è ancora uno dei grandi obiettivi del Napoli. ADL ha imparato a sue spese però che, di solito, il Lille fa pagare caro i suoi migliori giocatori e la stessa cosa vale per il terzino. Un solo fattore potrebbe essere determinante per i partenopei, la presenza di Koulibaly, Malcuit e Ghoulam! Questi calciatori potrebbero invogliare Mandava a trasferirsi al Napoli e se è il calciatore a spingere per la partenza, allora anche il Lille potrebbe fare un passo indietro sul costo del cartellino.

Zakaria? E’ un calciatore fantastico, fortissimo fisicamente e con tanta voglia di fare e migliorarsi! Nel centrocampo di Spalletti sarebbe al dir poco perfetto. E’ un profilo già pronto ed ha il giusto carisma per prendersi sin da subito un posto da titolare“.