Sky – Nuovi contatti tra Luigi Sepe e il Genoa: i dettagli

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti, tra il Genoa e il Parma, per Luigi Sepe! L’estremo difensore partenopeo vorrebbe trasferirsi in Liguria per prendere il posto di Mattia Perin, rientrato alla Juventus dopo il prestito. Le parti stanno trattando ma ci sono sensazioni positive circa la buona riuscita dell’affare. Sempre più lontano dunque il ritorno di Sepe a Napoli come vice Meret nel caso in cui dovesse partire Ospina.