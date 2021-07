UFFICIALE – Dimaro, programma e dettagli del ritiro del Napoli in Val di Sole!

La preparazione estiva del Napoli come da 10 anni a questa parte, comincia in Val di Sole! A Dimaro infatti, anche quest’anno, gli azzurri si alleneranno dal 15 al 25 luglio per prepararsi alla prossima stagione targata Luciano Spalletti. Come confermato da Carlo Alvino su twitter, gli azzurri terranno ogni giorno un doppio allenamento. Il primo mattutino che inizierà alle 9:30 ed il secondo pomeridiano con inizio alle 17:30! Inoltre durante il ritiro verranno disputate ben due amichevoli: una il 18 luglio e l’altra il 24.

L’accesso per gli allenamenti sarà gratuito ai tifosi, ovviamente il tutto sarà regolato dalle normative anti-Covid vigenti. Non è tutto perchè l’Apt Val di Sole ha predisposto un investimento straordinario per inserire altre due tribune mobili nell’impianto di Dimaro. Così facendo anche se l’affluenza è consentita al 50% della capienza massima dell’impianto, in questo modo ben 700 spettatori potranno assistere agli allenamenti (cioè la media di tifosi registrata negli ultimi anni).

Organizzati anche due eventi serali: 21 luglio appuntamento in piazza con mister Spalletti e due calciatori, 23 luglio consueto dj set ed incontro con tutti i giocatori presenti in Trentino.