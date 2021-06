La Lazio di Claudio Lotito, in attesa di ufficializzare il nuovo allenatore che potrebbe essere Sarri, continua a cercare profili in scadenza sul mercato. Oltre ad Hysaj, secondo Calciomercato.com il club biancoceleste starebbe pensando anche Nikola Maksimovic, che a fine giugno si libererà a zero dal Napoli. Tra l’altro, il difensore serbo ha lo stesso agente di Maurizio Sarri, ossia Fali Ramadani. Si attendono sviluppi ma la Lazio continua a monitorare le scadenze in casa azzurra.