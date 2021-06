UEFA – Juve, Barça e Real possono essere escluse dalla Champions. Le parole del segretario generale

Il segretario generale dell’UEFA, Theodore Theodoridis, ha parlato ai microfoni di Marca della possibile esclusione di Juventus, Real Madrid e Barcellona dalle coppe europee dopo la questione relativa alla Superlega. Di seguito le sue parole:

“La possibilità che si arrivi a un tale provvedimento c’è, stiamo parlando di un mancato rispetto delle regole. Vorrei anche fare chiarezza perchè noto che c’è stata un’interpretazione dei fatti sbagliata: ciò che si deciderà non deriverà da un interesse personale e non avrà nulla a che fare con il Presidente dell’UEFA o il Comitato Esecutivo. I poteri sono separati, nè io nè il presidente abbiamo alcuna influenza sul lavoro degli organi giuridici e non potremmo mai sperare nell’esclusione di tre fra i club più prestigiosi al mondo. Per la UEFA tutti i club sono uguali e si difendono valori come il rispetto e il merito sportivo. Se qualcuno viola le regole, è giusto che ne paghi le conseguenze“.