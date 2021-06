Con la promozione in Serie A, l’Empoli di Alessio Dionisi ha avuto l’occasione per mettere in mostra i propri talenti. Tra questi c’è Fabiano Parisi, difensore mancino classe 2000. Secondo Tuttosport, che lo definisce uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, Parisi giocherà un altro anno in Toscana e poi potrebbe finire al Napoli, che si è già informato su di lui.