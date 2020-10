Arek Milik resta al Napoli e, fino al mercato di gennaio, resterà fuori squadra. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha rivelato a SKY Sport i motivi di tale scelta, da parte del polacco:

“Milik ha rifiutato il trasferimento alla Fiorentina, non so se legato all’aspetto economico o altro. Ha deciso di sacrificarsi per questi mesi, per poi decidere lui a gennaio la squadra”.