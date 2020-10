Il leader della Lega, Matteo Salvini, come riferito dall’ANSA, si è espresso in merito al match non disputato tra Juventus e Napoli:

“Non do giudizi. Ma il regolamento esiste e deve essere rispettato da tutti, compreso il Napoli. C’è il Ministro dello Sport che dice una cosa e il Ministro della Salute che dice il contrario. Si trovassero in una stanza e si mettessero d’accordo”.