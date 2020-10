Il dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ospite de “La politica del Pallone”, si è espresso sulla vicenda Juventus-Napoli:

“Non entro nel merito, so solo che esiste un protocollo della Figc approvato dal Cts con delle norme chiare: sarebbe stato giusto disputare la partita. Però ognuno fa quel che vuole, viviamo in un Paese surreale. Purtroppo per il mondo del calcio, ieri abbiamo dato un’immagine negativa, all’Italia ed all’estero, ricadendo nei nostri soliti difetti”.