Il Napoli continua la ricerca per il sostituto di Kalidou Koulibaly, ormai prossimo a lasciare il club azzurro. Come rivela, in esclusiva, calciomercato.it, oltre a Marcos Senesi e di Sokratis Papastapoulos, spunta un terzo profilo. Si tratta di Jason Denayer, venticinquenne centrale del Lione, fresco semifinalista di Champions League:

“Il profilo di Denayer è ben noto alla dirigenza napoletana, visto che già due anni fa l’entourage del calciatore aveva provato a portarlo in Italia, proponendolo anche al club azzurro. Gli ottimi rapporti tra club e agenti hanno portato a nuovi contatti nelle ultime settimane che si sono, via via, intensificati. Il calciatore ha già dato l’ok ad un trasferimento in azzurro, attratto dal progetto tecnico e soprattutto dal calore della piazza. E poi Dries Mertens, suo compagno di nazionale, con il quale c’è stata più di una chiacchierata”.