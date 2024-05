CdM – Futuro ancora incerto per Osimhen: spunta l’ennesima pretendente

Futuro tutto da scrivere per Victor Osimhen che domenica saluterà i suoi tifosi nell’ultima partita stagionale contro il Lecce. Queste le ultime riportare dal Corriere del Mezzogiorno: “Su di lui ci sono diverse squadre di Premier e il Psg. Ci sta pensando anche il Bayern Monaco, che dopo una stagione senza titoli, vuole dare una svolta alla prossima. Le richieste non mancano ma è ancora tutto aperto, intanto il nigeriano si prepara a salutare il suo pubblico dopo quattro stagioni tutte in doppia cifra”.