Obiettivi Napoli – In Qatar pronti a ricoprire d’oro Luis Alberto: i dettagli

Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento del Napoli per Luis Alberto e di un possibile scambio con Simeone, ma ad oggi non è arrivata nessuna conferma. Come riporta il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, sul centrocampista si sarebbe inserita una squadra qatariota pronto a ricoprirlo di milioni: “Luis Alberto ha ricevuto un’offerta molto ricca da un club qatariota: tre anni di contatto con uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione. La Lazio non vuole venderlo e chiede 15 milioni di euro per il trasferimento. Atteso un meeting con i suoi agenti nella prossima settimana”.