Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione dedicata al calciomercato, ha parlato dello scambio Under-Milik:

“Continuano a lavorare Roma e Napoli sullo scambio che porterebbe Under in azzurro e Milik nella capitale. La realizzazione di questo scambio potrebbe liberare Dzeko, ma ora, con l’infortunio di Zaniolo, potrebbero cambiare i piani in casa giallorossa”.