Under al Napoli e Milik alla Roma: prima di dire che è fatta bisogna fare un passo indietro. Il polacco ha l’accordo con la Juventus, ma ha aperto ai giallorossi, con i quali, tuttavia, non c’è intesa sull’ingaggio. Milik chiede 5 milioni netti a stagione, la Roma è ferma a 4 milioni più mezzo di bonus.

Anche Under ha detto sì al Napoli, ma anche in questo caso va trovato l’accordo definitivo sulle cifre: 2,5 più bonus la proposta, 3,5 netti la richiesta. L’intesa manca anche tra i due club: nell’ambito dello scambio, il Napoli valuta Milik 50 milioni di euro e Under massimo 30. Per questo chiede un conguaglio cash da 20 milioni. La Roma, invece, valuta il turco 30, il polacco 40 ed offre 10 milioni. È possibile che l’accordo si trovi a metà strada.

In attesa che i pezzi si incastrino, tutto è nelle mani di Dzeko, che è intrigato dalla Juventus, ma sta bene a Roma e ha appena rinnovato con i giallorossi a 7,5 fino al 2022. Se il bosniaco accetterà il corteggiamento della “Vecchia Signora”, allora si potrà procedere allo scambio Under-Milik. Tanti, forse troppi pezzi che devono combaciare. Tra l’altro, i bianconeri devono liberarsi anche di Higuain…

