Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, non sarà presente allo stadio Atleti Azzurri d’Italia dove i partenopei affronteranno l’Atalanta. Il d.s. è ancora molto impegnato nelle trattative di mercato in vista della prossima stagione. Una su tutte quella legata al trasferimento di Victor Osihmen di cui tanto si parla nelle ultime ore e, per questo, sarà costretto ad assentarsi almeno per questa sera. Il match, previsto per le 19.30, sarà una sfida determinante ai fini della qualificazione alla Champions League e potrebbe essere infatti l’ultima possibilità per gli azzurri di riacciuffare proprio i bergamaschi che occupano il quarto posto in classifica.